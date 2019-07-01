Летние детские лагеря в Карпатах: чем занимаются дети, условия и цены

Детские лагеря на Закарпатье есть на любой вкус: тематические, оздоровительные, лечебные, спортивные, в капитальных строениях, деревянных коттеджах или палаточных городках. Есть и элитные. Там купаются в термальных бассейнах, пьют минеральную воду, питаются в ресторане. Берут уроки тенниса и верховой езды. Но цены кусаются – более 35 тыс. грн. за смену. Поэтому популярны другие лагеря.

Например, лагерь Эко-цивилизация, расположенный на берегу озера. Детей в нем более 130, от 6 до 16 лет. Они ни секунды не скучают, потому что активностей – куча. С утра до вечера десять профессиональных аниматоров их развлекают, устраивают мастер-классы, игры и соревнования.

Территория в полгектара ухоженная и огорожена. Есть охрана. Рядом с детьми всегда медсестра. Во дворе повсюду емкости с родниковой питьевой водой. В двух корпусах комфортные деревянные эко-номера. Они трех- и четырехместные. Еда качественная, сбалансированная. Овощи работники лагеря выращивают сами.

Стоимость двухнедельного тура – 6 тыс. грн. Сюда входят и две экскурсии в замки и Мукачево.

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Есть и языковой лагерь на окраине Ужгорода. Под лесом, с большим бассейном. Занятия по английскому, немецкому и венгерскому с носителями языка сочетают с походами в лес, играми и квестами. Так легче усвоить иностранный.

Предлагают дневное пребывание за 2,5 тыс. грн. за смену. Круглосуточное – за 5,6 тыс. грн.

На Прикарпатье есть лагерь на Днестре для любителей палаток и костра. Сплавы, скалодром, основы горного туризма, пешие походы, экскурсии и выживания в лесу. Десять лагерных дней расписаны по часам. Здесь детей делят на роя. Все живут в одном корпусе. Есть душ, туалет, кухня и столовая. Условия почти спартанские, но дети не жалуются.

Стоимость от 5 до 9 тыс. грн. Но свободных мест мало. Поэтому, родителям советуют быть предусмотрительными и заказывать отдых для ребенка заранее.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в заброшенном детском лагере Луганской области нашли тайники с оружием.

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