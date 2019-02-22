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Пациенты вынуждены спасаться за границей! Почему в Украине не работает трансплантология

Трансплантология в Украине сейчас не работает. Все из-за нового закона, который Верховная Рада приняла в мае – он предусматривает создание базы доноров и только после этого позволяет делать операции по пересадке.

Но чтобы собрать доноров – нужен минимум год, поэтому врачи и их пациенты в отчаянии. Приходится срочно искать большие суммы денег, чтобы спастись за рубежом.

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В Украине пока проводить операции нельзя. Иначе – против врачей могут нарушить уголовное производство, – предупреждают правоохранители.

Как разрешить ситуацию – обсуждали отечественные и зарубежные врачи на первой в Украине конференции по трансплантации и донорству органов. Там отметили – Украине немедленно нужно развивать систему, а не тормозить еее. Ведь ежегодно 5 тыс. пациентов нуждаются в пересадке. Чтобы возобновить операции и в дальнейшем спасать пациентов, медики предлагают отсрочить действие нового закона.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, заработает ли в Украине система трансплантации органов.

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