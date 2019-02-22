Пацієнти змушені рятуватися за кордоном! Чому в Україні не працює трансплантологія

Трансплантологія в Україні нині не працює. Усе через новий закон, який Верховна Рада ухвалила у травні – він передбачає створення бази донорів і лише після цього дозволяє робити операції з пересадки.

Але щоб зібрати донорів – потрібно щонайменше рік, тож лікарі та їхні пацієнти в розпачі. Доводиться терміново шукати великі суми грошей, аби врятуватися за кордоном.

Читайте: Трансплантологія в Індії: кого рятують і де допомагають українцям

В Україні поки проводити операції не можна. Інакше – проти лікарів можуть порушити кримінальне провадження, – попереджають правоохоронці.

Як вирішити ситуацію – обговорювали вітчизняні та закордонні лікарі на першій в Україні конференції з трансплантації та донорства органів. Там наголосили – Україні негайно потрібно розбудовувати систему, а не гальмувати її. Адже щороку 5 тис. пацієнтів потребують пересадки. Аби поновити операції і надалі рятувати пацієнтів, медики пропонують відтермінувати дію нового закону.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чи запрацює в Україні система трансплантації органів.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.