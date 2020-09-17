Переносили дату вылетов и подняли цены на билеты в 4 раза: сотни украинцев застряли в Китае

Более сотни украинцев до сих пор не могут вернуться из Китая. Рейсы, отмененные в начале карантина так и не восстановили. Поэтому люди обратились за помощью в посольство и там пообещали организовать чартер. Но дату вылета несколько раз переносили.

Из-за пандемии коронавируса прямое авиасообщение между Украиной и КНР так и не восстановили. С начала года в поднебесную и обратно осуществили лишь несколько эвакуационных рейсов. Сегодня также должен был вылететь спецсамолет в Киев. Его организовали при поддержке украинских дипломатов. Борт авиакомпании МАУ должен был забрать сотню пассажиров.

Но рейс отменили. В компании МАУ объяснили: невыгодного лететь, потому что наполненность была только 60%. Но это и не удивительно — многие люди просто не смогли купить билет, потому что МАУ поставили заоблачную цену — $1300. Это при том, что обычно полет в один конец стоил 400.

Сейчас вылет перенесли на 15 октября. Украинцы возмущены, не знают что делать — у них заканчиваются визы, нет работы и жилья.

В общем, ждут эвакуации из Китая около двух сотен украинцев. У кого-то завершились визы, контракты с работодателями и обучение. Кто-то разорвал договор об аренде и оказался на улице. За что жить еще месяц — большинство не представляет. В Китае застряли и несколько семей с детьми, которые там лечились.

Люди жалуются, что украинское посольство в Китае фактически оставило их наедине с проблемами.

20 украинских моряков застряли в Турции

Члены экипажа торговых судов Arif Kaptan и Richard Borchard с 7 июля не могут подняться на борт кораблей.

За это время у нас вырос большой долг за проживание в гостинице и теперь нет денег даже на еду, сообщили в фонде Ассоль.

31 июля одном моряку удалось вернуться за собственные средства домой, еще 12 отправятся 1 августа. Семеро украинцев остаются в Турции из-за долгов.

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