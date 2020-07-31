Члены экипажа торговых судов Arif Kaptan и Richard Borchard с 7 июля не могут подняться на борт кораблей.

За это время у нас вырос большой долг за проживание в гостинице и теперь нет денег даже на еду, сообщили в фонде Ассоль.

31 июля одном моряку удалось вернуться за собственные средства домой, еще 12 отправятся 1 августа. Семеро украинцев остаются в Турции из-за долгов.

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— Дирекция отеля выделила нам кухню в подвале, и наш бортовой повар там готовит. На оплату нашего общего долга и покупку билетов на паром в Украине необходимо собрать $3,9 тыс., — рассказал капитан корабля Олег Лунев.

В случае, если не получится связаться ни с владельцем судна, моряки просят помощи в возвращении в Украину с помощью консульской службы в Турции.

Вернулись моряки судна Рута

19 июня по Украине вернулось 14 моряков судна Рута, которые три года провели в ливийской тюрьме.

Их задержали в апреле 2017 года военно-морские силы Ливии и обвинили в незаконной перевозке нефти.

Судно принадлежит государству Украина и находится на балансе Одесского порта. С 2005 года в аренде в компании Manchester Shipping S.A.

Согласно международным морскими конвенциями, члены экипажа отвечают только за доставку грузов и не несут ответственности за лицензии и разрешения на транспортировку грузов.

Источник: Odessa.online