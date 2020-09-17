Переносили дату вильотів та підняли ціни на квитки у 4 рази: сотні українців застрягли у Китаї

Більше сотні українців досі не можуть повернутися з Китаю. Рейси, скасовані на початку карантину так і не відновили. Тож люди звернулися по допомогу до посольства і там пообіцяли організувати чартер. Але дату вильоту декілька разів переносили.

Через пандемію коронавірусу пряме авіасполучення між Україною та КНР так і не відновили. З початку року до піднебесної і назад здійснили лише кілька евакуаційних рейсів. Сьогодні також мав вилетіти спецлітак до Києва. Його організували за підтримки українських дипломатів. Борт авіакомпанії МАУ мав забрати сотню пасажирів.

Але рейс скасували. В компанії МАУ пояснили: не вигідного летіти, бо наповненість була лише 60%. Але це й не дивно – багато хто з людей просто не зміг купити квиток, бо МАУ поставили захмарну ціну – $1300. Це при тому, що зазвичай політ в один кінець коштував 400.

Нині виліт перенесли на 15 жовтня. Українці, обурені, не знають що робити – у них завершуються візи, немає роботи та житла.

Загалом, чекають на евакуацію з Китаю зо дві сотні українців. У когось завершилися візи, контракти з роботодавцями та навчання. Хтось розірвав договір про оренду і опинився на вулиці. За що жити ще місяць – більшість не уявляє. У Китаї застрягли і декілька сімей із дітьми, які там лікувалися.

Люди нарікають, що українське посольство в Китаї фактично залишило їх наодинці з проблемами.

20 українських моряків застрягли в Туреччині

Члени екіпажу торгових суден Arif Kaptan і Richard Borchard з 7 липня не можуть піднятись на борт кораблів.

За цей час у нас виріс великий борг за проживання в готелі і тепер немає грошей навіть на їжу, повідомили у фонді Ассоль.

31 липня одному моряку вдалося повернутись за власні кошти додому, ще 12 відправляться 1 серпня. Семеро українців залишаються у Туреччині через борги.

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