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Переплыла Босфор и покорила Эверест. История дончанки Татьяны Яловчак

Карантин дает время поставить новые цели в жизни и задуматься над тем чего желаешь. Например, с успешной и обеспеченной бизнес-вумен летом 2014 дончанка Татьяна Яловчак превратилась в переселенку. Чтобы заполнить пустоту она ходила на несколько курсов и потом замахнулась покорить семь высочайших вершин на всех континентах.

Оправившись от изменений, Татьяна решила громко заявить о себе и покорить Эверест. Непросто было подготовиться физически. Кроме того, стоимость подъема — несколько десятков тысяч долларов. Деньги пришлось долго искать, но женщина преодолела все препятствия и стала первой украинкой, которая дошла до самого высокого пика мира. Подробнее в сюжете Елены Астаховой.

Напомним, Факты ICTV писали о том, как Стив Джобс создавал империю Apple.

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