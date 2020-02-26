Гений, вегетарианец и чудак. Как Стив Джобс создавал империю Apple

Требовательный перфекционист, успешный изобретатель и бизнес-магнат. 24 февраля было бы 65 лет основателю компании Apple – Стиву Джобсу. Он был гением и чудаком. Носил только одну одежду – черный гольф, джинсы и кроссовки. Стив Джобс был ярым вегетарианцем и неделями мог есть только морковный салат или яблоки.

Он попал в книгу рекордов Гиннеса, как директор с самой меньшей зарплатой. Стив получал всего $1 в год по официальным документам. При этом состояние Джобса оценивалось в миллиарды долларов. Стива Джобса нет с нами почти 10 лет, он умер от рака поджелудочной железы еще в 2011 году. О нем уже сняли несколько художественных фильмов. Детали в сюжете Екатерины Рудешко.

Напомним, производство Apple под угрозой срыва из-за вируса в Китае.

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