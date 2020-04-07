Перепливла Босфор та підкорила Еверест. Історія донеччанки Тетяни Яловчак

Карантин дає час поставити нові цілі у житті і задуматись над тим чого бажаєш. Наприклад, з успішної і забезпеченої бізнес-вумен влітку 2014 року дончанка Тетяна Яловчак перетворилась на переселенку. Аби заповнити порожнечу вона ходила на кілька курсів і потім замахнулась підкорити сім найвищих вершин на усіх континентах світу.

Оговтавшись від змін, Тетяна вирішила гучно заявити про себе та підкорити Еверест. Непросто було підготуватися фізично. Окрім того, вартість підйому – кілька десятків тисяч доларів. Гроші довелося довго шукати, але жінка подолала всі перешкоди і стала першою українкою, яка дійшла до найвищого піку світу. Докладніше в сюжеті Олени Астахової.

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