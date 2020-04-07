Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle

Перепливла Босфор та підкорила Еверест. Історія донеччанки Тетяни Яловчак

Карантин дає час поставити нові цілі у житті і задуматись над тим чого бажаєш. Наприклад, з успішної і забезпеченої бізнес-вумен влітку 2014 року дончанка Тетяна Яловчак перетворилась на переселенку. Аби заповнити порожнечу вона ходила на кілька курсів і потім замахнулась підкорити сім найвищих вершин на усіх континентах світу.

Оговтавшись від змін, Тетяна вирішила гучно заявити про себе та підкорити Еверест. Непросто було підготуватися фізично. Окрім того, вартість підйому – кілька десятків тисяч доларів. Гроші довелося довго шукати, але жінка подолала всі перешкоди і стала першою українкою, яка дійшла до найвищого піку світу. Докладніше в сюжеті Олени Астахової.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, як Стів Джобс створював імперію Apple.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

15 українців за кордоном одужали від Covid-19
15 українців за кордоном одужали від Covid-19
Повернення українців буде прив’язане до здатності забезпечити обсервацію – Кулеба
Повернення українців буде прив’язане до здатності забезпечити обсервацію – Кулеба
Ми вас не залишаємо: МЗС розробило програму Захист для українців за кордоном
Ми вас не залишаємо: МЗС розробило програму Захист для українців за кордоном
Боялись за жінок і дітей. Ексклюзивне інтерв’ю бортпровідника про евакуацію з Уханю
Боялись за жінок і дітей. Ексклюзивне інтерв’ю бортпровідника про евакуацію з Уханю
Як повернутися в Україну – список рейсів 27 березня
Як повернутися в Україну – список рейсів 27 березня
Скільки людей повернулося в Україну за минулу добу
Скільки людей повернулося в Україну за минулу добу
21 українець проходить лікування від коронавірусу за кордоном – МЗС
21 українець проходить лікування від коронавірусу за кордоном – МЗС
Тамара, Лєна, Вінниця: українки пошкодили відому фреску Рафаеля у Ватикані
Тамара, Лєна, Вінниця: українки пошкодили відому фреску Рафаеля у Ватикані

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка