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Перепрофілювання заводів та гумконвої: як у світі протистоять коронавірусу

Нові дані про українців в Італії оприлюднило міністерство закордонних справ – троє наших співвітчизників там померли, інфікованих – двоє. Ще одна українка вилікувалася.

Тим часом, кілька міжнародних організацій – серед яких Всесвітня організація охорони здоров’я та UNICEF – запускають програми допомоги Україні у боротьбі проти коронавірусу. Про це заявив постійний представник нашої країни в ООН Сергій Кислиця.

Остання статистика пандемії у світі така – майже 342 тис. заражених, 14 790 людей померли, одужали вже майже 99 тис. Як світ продовжує боротьбу із хворобою – у сюжеті Оксани Лотоцької.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що через всесвітній карантин на планеті значно покращився стан екології.

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