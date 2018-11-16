Переработка мусора в Украине: почему работает только один завод и не действует Закон об отходах

300 кг мусора. Именно столько ежегодно выбрасывает каждый украинец. И если в Европе уже давно научились делать деньги из мусора, то в Украине перерабатывают лишь 3% отходов. Еще примерно столько же сжигают. А весь остальной хлам едет на свалку. Тогда, как отечественные переработчики покупают вторсырье за ​​рубежом.

В Украине же до сих пор не прижилась сортировка мусора. Но в стране все же функционирует одна станция полного цикла – Украина без мусора. Здесь хлам сортируют, прессуют и отправляют заготовителям.

Количество киевлян, которые готовы везти сюда пакеты с мусором, ежегодно увеличивается. Но этого все равно недостаточно, чтобы заинтересовать крупных переработчиков.

Читайте: Киев получит европейский мусороперерабатывающий завод через два года

Завод по переработке пластика на окраине Фастова превращает бутылки в поливолокно. Из него делают наполнители для игрушек, одежды и подушек. Но сегодня предприятие не работает на полную мощность, так как сырья не хватает. Пластиковые бутылки в Фастов везут даже из Африки.

Сортировать мусор украинцы должны были с начала этого года, когда вступил в силу Закон об отходах. Но он не работает. Почему? В профильном министерстве традиционная отговорка – нет денег.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как благодаря мусору платить меньше за коммуналку.

Опубликовано Ноябрь, 16 в 16:52



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.