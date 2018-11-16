Переробка сміття в Україні: чому працює лише один завод і не діє Закон про відходи

300 кг сміття. Саме стільки щороку викидає кожен українець. І якщо в Європі вже давно навчилися робити гроші із непотребу, то в Україні переробляють лише 3% відходів. Ще приблизно стільки ж спалюють. А увесь інший мотлох їде на сміттєзвалище. Тоді, як вітчизняні переробники купують вторсировину за кордоном.

В Україні ж досі не прижилося сортування сміття. Але в країні все ж функціонує одна станція повного циклу – Україна без сміття. Тут непотріб сортують, пресують і відправляють заготівельникам.

Кількість киян, які готові везти сюди пакунки з непотребом, щороку більшає. Але цього все одно замало, щоб зацікавити великих переробників.

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Завод із переробки пластику на околиці Фастова перетворює пляшки в поліволокно. З нього роблять наповнювачі для іграшок, одягу та подушок. Але сьогодні підприємство не працює на повну потужність, бо сировини бракує. Пластикові пляшки до Фастова везуть навіть з Африки.

Сортувати сміття українці мали б з початку цього року, коли набув чинності Закон про відходи. Але він не працює. Чому? У профільному міністерстві традиційна відмовка – нема грошей.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як завдяки сміттю платити менше за комуналку.

Опубліковано Листопад, 16 в 16:52



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