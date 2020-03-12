Переробляє 10 тонн зерна за годину: як працює насіннєвий завод на Хмельниччині

В Україні не вистачає якісного насіння – такого, що дасть чудові врожаї: пшениці, сої, квасолі, маку чи кукурудзи.

Разом із застарілими насіннєвими заводами країна практично втратила селекціонерів та генетиків рослин – цілу науку, і цей ринок оперативно зайняли іноземці. Саме у них наші фермери дорого купують насіння.

Щоправда, кілька років тому держава почала відновлювати насіннєві заводи, що можуть забезпечити якість матеріалу. На одному з найпотужніших таких на Хмельниччині за годину переробляють 10 тонн сировини.

А ще на базі підприємства взялись відновлювати генетику саме вітчизняних сортів, що підходять українським чорноземам. Докладніше – у сюжеті Людмили Цимбалюк.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як старі українські заводи перетворюють на інноваційні простори.

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