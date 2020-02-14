Пересадка органів в Україні: школярам провели лекцію про трансплантацію

Щороку в Україні понад 5 тис. людей потребують пересадки органів, тисячі з них – потрібне нове серце.

Вперше за довгі роки такі надскладні операції дозволили робити вітчизняним медикам. Нещодавно – двом українцям пересадили серце. І це величезний прорив.

Кількість врятованих життів залежить від того, чи готове суспільство давати згоду на донорство. До прикладу, в Америці з дітьми цю тему починають обговорювати із дитячих садків, а в Україні лише напередодні вперше наважилися зі столичними школярами.

Подробиці у сюжеті Христини Величанської.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як в Україні зробили першу за 13 років операцію з пересадки серця.

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