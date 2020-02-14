Пересадка органів в Україні: школярам провели лекцію про трансплантацію
Щороку в Україні понад 5 тис. людей потребують пересадки органів, тисячі з них – потрібне нове серце.
Вперше за довгі роки такі надскладні операції дозволили робити вітчизняним медикам. Нещодавно – двом українцям пересадили серце. І це величезний прорив.
Кількість врятованих життів залежить від того, чи готове суспільство давати згоду на донорство. До прикладу, в Америці з дітьми цю тему починають обговорювати із дитячих садків, а в Україні лише напередодні вперше наважилися зі столичними школярами.
Подробиці у сюжеті Христини Величанської.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, як в Україні зробили першу за 13 років операцію з пересадки серця.
2020-02-14Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.