В Украине сделали первую за 13 лет операцию по пересадке сердца
Уникальную операцию по пересадке сердца сделал выдающийся украинский кардиохирург Борис Тодуров вместе с медиками ковельской районной больницы.
Произошло это благодаря тому, что родственники мужа, у которого из-за травмы умер мозг – дали разрешение на донорство.
13 лет в Украине не было таких операций. Мужчина, которому накануне сделали пересадку сердца, чувствует себя хорошо.
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Также пересадили почки тяжело больной женщине, которая уже 6 лет ездит через день на гемодиализ.
В пересадке органов в Украине нуждаются тысячи. Многие из них не доживают. Чиновники уже который год обещают наладить систему донорства, но пока до масштабных результатов далеко. Они есть только у тех больницах, где руководители действительно взялись за дело.
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