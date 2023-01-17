Пережили настоящий ад: как Черниговская область приходит в себя после оккупации РФ

В сельской школе в Ягодном на Черниговщине местные жители пережили настоящий ад. Российские войска оккупировали населенный пункт в начале марта. Собрали всех жителей и на месяц заперли в подвале здания, где даже негде было лечь.

Около 400 человек в нескольких комнатах подвала. Среди заложников оккупантов — немало детей, самой маленькой было всего полтора месяца. Российские войска уничтожили в деревне почти все дома. 16 домов сожжены дотла. Местные до сих пор, как бездомные живут у соседей.

Несмотря на сильные морозы, местные собираются в центре Ягодного. Они встречают грузовик с гуманитарной помощью. Волонтеры Красного Креста вместе с представителями Coca-Cola выдают людям продуктовые наборы и воду.

Поддержка бизнеса крайне важна сегодня, потому что люди находятся в очень тяжелых условиях. Люди потеряли дом, потеряли работу. И сегодня для них это очень существенная поддержка — Наталья Силенок, председатель Черниговской областной организации Общества Красного Креста Украины

В общей сложности раздадут 70 000 продуктовых наборов во всех регионах Украины, чтобы поддержать социально незащищенное население: людей с инвалидностью, пенсионеров, семьи с детьми, внутренне перемещенных лиц. На эту конкретную инициативу компания Coca-Cola выделила 4,7 миллионов евро.

Непосредственно 4 миллиона ушли на закупку продуктовых наборов в расчете на одного человека в месяц. Еще 700 тысяч пошли на продукты, на продукцию нашей компании, на воду, на то, что людям нужно. Мы надеемся, что мы сможем облегчить ситуацию, в которой оказались наши соотечественники. Так же мы хотим приблизить нашу победу – Андрей Бублик, директор по корпоративным связям и устойчивому развитию компании Coca-Cola HBC в Украине, Армении и Молдове.

Только в Черниговской области под оккупацией находилась половина территории области. Ущерб колоссальный, а война продолжается. Поэтому кроме помощи от государства, крайне важна поддержка крупного социально ответственного бизнеса.

У многих людей разрушено жилье, и соответственно нужно поддерживать таких граждан, чтобы у них не опускались руки и чтобы они оставались на территории нашей области — Константин Мегем, первый заместитель председателя Черниговской областной государственной администрации.

Гуманитарную помощь люди несут в руках, упаковывают в тачки, транспортом развозят себе и соседям. Потому что россияне оставили людей ни с чем. Благодаря гуманитарным миссиям социально ответственного бизнеса сотни тысяч украинцев почувствуют, что они не сами и не брошены на произвол судьбы.

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