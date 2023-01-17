Пережили справжнє пекло: як Чернігівщина оговтується від окупації РФ

У сільській школі у Ягідному на Чернігівщині місцеві пережили справжнє пекло. Російські війська окупували населений пункт на початку березня. Зібрали усіх мешканців і на місяць запроторили у підвалі будівлі, не було місця де лягти.

Майже 400 людей у кількох кімнатах підвалу. Серед заручників окупантів – чимало дітей, найменшій було всього півтора місяця. Російські війська пошкодили у селі майже всі будинки. 16 домівок спалено вщент. Місцеві досі, як безхатьки живуть у сусідів.

Попри люті морози, місцеві збираються у центрі Ягідного. Вони зустрічають вантажівку із гуманітарною допомогою. Волонтери Червоного Хреста разом з представниками компанії Coca-Cola видають людям продуктові набори та воду.

Підтримка бізнесу насправді важлива на сьогодні, тому що люди перебувають в дуже скрутних умовах. Люди втратили домівки, втратили роботу. І на сьогодні для них це дуже суттєва підтримка – Наталія Силенок, голова Чернігівської обласної організації Товариства Червоного Хреста України

Загалом роздадуть 70 000 продуктових наборів в усіх регіонах України, щоб підтримати соціально незахищене населення: людей з інвалідністю, пенсіонерів, родини із дітьми, внутрішньо переміщених осіб. На цю дану конкретну ініціативу компанія Coca-Cola виділила 4,7 мільйонів євро.

Безпосередньо 4 мільйони пішли на закупівлю продуктових наборів з розрахунку на одну людину на місяць. Ще 700 тисяч пішли на продукти, на продукцію нашої компанії, на воду, на те, що людям потрібно. Ми сподіваємось, що ми зможемо полегшити ту ситуацію, в якій опинилися наші співвітчизники. Так само ми хочемо наблизити нашу перемогу – Андрій Бублик, директор з корпоративних зв’язків і сталого розвитку компанії Coca-Cola HBC в Україні, Вірменії та Молдові

Лише на Чернігівщині під окупацією перебувала половина території області. Збитки колосальні, а війна триває, тож, окрім допомоги від держави, вкрай важлива підтримка великого соціально відповідального бізнесу.

У багатьох людей зруйноване житло, і відповідно потрібно підтримувати таких громадян, щоб у них не опускалися руки і щоб вони далі залишались на території нашої області – Костянтин Мегем, перший заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

Гуманітарну допомогу люди несуть у руках, пакують у тачки, транспортом розвозять собі та сусідам. Бо росіяни залишили людей ні з чим. Завдяки гуманітарним місіям соціально відповідального бізнесу сотні тисяч українців відчують, що вони не самі та не кинуті напризволяще.

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