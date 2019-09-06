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Первый электрокар Honda e: цена и характеристики

Honda представила серийную версию своего первого электрокара – Honda e.

У авто необычный дизайн: передние и задние фары – круглые, вместо зеркал заднего вида – камеры, на приборной панели сразу 5 мониторов.

Огромные двери позволяют водителю и пассажиру с легкостью расположиться в компактном электрокаре.

Для разворота машине достаточно лишь четырех метров. А вот технические характеристики не впечатляют: двигатель на 150 лошадиных сил разгоняет хэтчбек до сотни за 8 секунд, а полного заряда аккумулятора хватает на 200 километров.

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Цена Honda e от $45 тыс.

К слову, Nissan представил новое поколение своего паркетника Juke.

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