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Перший електрокар Honda e: ціна та характеристики

Honda представила серійну версію свого першого електрокара – Honda e.

Автіка має незвичний дизайн: передні та задні фари – круглі, замість дзеркал заднього виду – камери, на приборній панелі одразу 5 моніторів.

Величезні двері дозволяють водію та пасажиру з легкістю розташуватися у компактному електрокарі.

Для розвороту автівці достатньо лише чотирьох метрів. А ось технічні характеристики не вражають: двигун на 150 кінських сил розганяє хетчбек до сотні за 8 секунд, а повного заряду акумулятора вистачатиме на 200 кілометрів.

ДивітьсяНовий універсал RS6 Avant від Audi: ціна і характеристики

Ціна Honda e від $45 тис.

До слова, Nissan представив нове покоління свого паркетника Juke.

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