Новый универсал Audi RS6 Avant: цена и характеристики

Audi представила новый заряженный универсал RS6 Avant.

У новинки другой капот и бамперы. Но главное отличие под капотом.

600 лошадиных сил разгоняют машину до первой сотни за 3,6 секунды, а через 8,5 секунд авто будет мчаться уже на скорости 200 километров в час.

В продаже новый Audi появится уже в начале следующего года. Цена от €125 тыс.

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К слову, Renault представил свой самый дешевый кроссовер. Новый Triber ориентирован на Индию, но в случае успеха компактную машину выведут на мировой рынок.

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