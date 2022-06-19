Перспектива членства Украины в Евросоюзе: к каким изменениям следует готовиться

На следующей неделе перспектива членства Украины в ЕС должна быть утверждена юридически – за это будут голосовать в Европейском Совете. Свою рекомендацию уже предоставила Еврокомиссия, а также идею поддержали в Киеве президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Что будет происходить после обретения нашим государством статуса кандидата – далее в сюжете Фактов ICTV.

С начала полномасштабной войны с Россией с 24 февраля официальный Киев прошел примерно половину пути в Европейский Союз. Брюссель в знак поддержки нашего государства заявил, что Украина может стать членом Евросоюза и максимально ускорила все юридические механизмы.

— Украина продемонстрировала приверженность европейским ценностям и стандартам. И уже до войны Украина начала свой путь в Европейский союз. Однако понятно, что государство должно выполнить ряд важных реформ, — подчеркнула президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Положительное заключение Еврокомиссии эксперты называют определенным авансом, потому что украинцы своей борьбой за свободу еще раз доказали, что за европейские ценности платят своей жизнью. Однако с точки зрения законодательства еще требуются реформы. В настоящее время речь идет о семи блоках.

— Наиболее актуальны введение законодательства о судебной реформе, закон о высшем совете правосудия. Они уже выполняются, мы уже на пути выполнения рекомендаций. Большинство антикоррупционных мер в той или иной стадии реализации. Мы начнем и конкурс в Национальное антикоррупционное бюро, — рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

А уже дальше Украина и Евросоюз будут прорабатывать интеграцию во всех областях экономики и политики. Сейчас никто не берется прогнозировать, сколько времени это займет. Главное, что есть взаимное желание согласовать план совместной жизни как можно скорее.

– Когда Украина завершит по всем 30+ политическим сферам – станем на пороге членства. Сколько лет? Три, пять, 10 лет – неизвестно. На этапе обретения статуса кандидата важную роль сыграло сопротивление российскому агрессору, защищать европейские ценности, больше вопросов будут о технических. Мы не сможем все вопросы закрыть героизмом на поле битвы, – считает исполнительный директор Международного фонда Возрождения Александр Сушко.

Европейский Союз уже начал помогать нашему государству экономически – убрал пошлины на украинские товары. Доступ к рынку ЕС поможет перекрыть военные расходы, считает министр экономики Юлия Свириденко. Нынешний экстраординарный формат фактически является нормой внутри ЕС, поэтому Киев надеется, что этот режим Брюссель уже не будет менять. И даже больше – Евросоюз открывает финансирование из своих структурных фондов.

— Режим взаимодействия с ЕС, который мы увидели с 24 февраля, это беспрецедентный зеленый свет по всем направлениям от таможни до движения лиц. Формат предусматривает на таком уровне в ранге статуса кандидата, если мы покажем и продемонстрируем преданность в нашем желании выполнить рекомендации. Первый барьер выделения Украине больших средств будет передан, и план помощи действительно можно будет называть планом Маршала, — отметила Ольга Стефанишина.

Однако серьезные изменения возможны только после прекращения активных боевых действий. И Россия понимает, что ведя наступление в Украине оттягивает полноценное начало нашего членства в Европейском Союзе. Но Брюссель дал четкий сигнал, ждет Украину и готов миллиардами евро отстраивать наше государство.

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