Перспектива членства України в Євросоюзі: до яких змін варто готуватися

Наступного тижня перспектива членства України в ЄС має бути затверджена юридично – за це голосуватимуть в Європейській Раді. Свою рекомендацію вже надала Єврокомісія, а також ідею підтримали у Києві президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц. Що відбуватиметься після набуття нашою державою статусу кандидата – далі у сюжеті Фактів ICTV.

З початку повномасштабної війни з Росією з 24 лютого офіційний Київ пройшов приблизно половину шляху до Європейського Союзу. Брюсель на знак підтримки нашої держави заявив, що Україна може стати членом Євросоюзу та максимально пришвидшив всі юридичні механізми.

– Україна продемонструвала відданість європейським цінностям і стандартам. І вже до війни Україна почала свій шлях до Європейського союзу. Але зрозуміло, що держава має виконати низку важливих реформ, – наголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Позитивний висновок Єврокомісії експерти називають певним авансом, тому що українці своєю боротьбою за свободу вкотре довели, що за європейські цінності платять своїм життям. Однак з точки зору законодавства ще потрібні реформи. Нині йдеться про сім блоків.

– Найбільш актуальними є запровадження законодавства про судову реформу, закон про вищу раду правосуддя. Вони вже виконуються, ми вже на шляху виконання рекомендацій. Більшість антикорупційних заходів у тій чи іншій стадії реалізації. Ми розпочнемо і щодо конкурсу в Національне антикорупційне бюро, – розповіла віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

А вже далі Україна та Євросоюз опрацьовуватимуть інтеграцію в усіх сферах економіки та політики. Нині ніхто не береться прогнозувати, скільки часу це займе. Головне, що є обопільне бажання узгодити план спільного життя якнайшвидше.

– Коли Україна завершить за всіма 30+ політичними сферами – станемо на порозі членства. Скільки років? Три, п’ять, 10 років – невідомо. На етапі набуття статусу кандидата вагому роль зіграв опір російському агресору, боронити європейські цінності, більше питань будуть про технічні. Ми не зможемо всі питання закрити героїзмом на полі битви, – вважає виконавчий директор Міжнародного фонду Відродження Олександр Сушко.

Європейський Союз вже почав допомагати нашій державі економічно – прибрав мита на українські товари. Доступ до ринку ЄС допоможе перекрити воєнні втрати, вважає міністр економіки Юлія Свириденко. Нинішній екстраординарний формат фактично і є нормою всередині ЄС, тому Київ сподівається, що цей режим Брюсель вже не змінюватиме. І навіть більше – Євросоюз відкриває фінансування зі своїх структурних фондів.

– Режим взаємодії з ЄС, який ми побачили з 24 лютого, це безпрецендентне зелене світло на всі напрямки від митниці до руху осіб. Формат передбачає на такому рівні в ранзі статусу кандидата, якщо ми покажемо та продемонструємо відданість у нашому бажанні виконати рекомендації. Перший бар’єр виділення Україні великих коштів буде передано, і план допомоги дійсно можна буде називати планом Маршала, – зазначила Ольга Стефанішина.

Однак серйозні зміни можливі лише після припинення активних бойових дій. І Росія розуміє, що ведучи наступ в Україні відтягує повноцінний початок нашого членства в Європейському Союзі. Але Брюсель дав чіткий сигнал, чекає на Україну і готовий мільярдами євро відбудовувати нашу державу.

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