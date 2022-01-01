Президент Украины Владимир Зеленский пообещал в 2022 году обеспечить жильем ветеранов войны на Донбассе.

Об этом глава государства сообщил во время обращения к украинцам накануне Нового 2022 года.

– Мы строим справедливость совместно с уважением. Мы не забыли своих ветеранов. В следующем году они забудут слова “квартирная очередь”. И фото с побратимами, вместе с которыми защищали собственную землю, смогут повесить в собственном жилье все ветераны войны на Донбассе. А сразу за ними – все наши военные, – сказал президент Украины.

По словам Владимира Зеленского, он верит, что фото, которые будут висеть в жилье ветеранов и военных, будут с мирного Донецка, Луганска, Крыма.

Полностью закрыть очередь на жилье для всех ветеранов войны на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский пообещал во время обращения к Верховной Раде 1 декабря.

Сразу после этого, по его словам, такой процесс должен начаться для военнослужащих.

Обеспечение жильем ветеранов АТО предусмотрено бюджетом на 2022 год.

Кроме того, в Украине в ближайшее время запустят Единый государственный реестр ветеранов войны.

Об этом во время заседания Кабмина 23 декабря сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Единый государственный реестр ветеранов войны предназначено для сбора, регистрации, накопления, хранения и защиты информации о ветеранах войны, а также лиц, которые имеют особые заслуги перед Родиной, пострадавших участников Революции Достоинства.

После запуска реестра каждый ветеран войны сможет узнать о льготах и услугах, на которые он имеет право. А органы власти смогут увидеть, какие льготы уже предоставлены, а какие – еще нет.