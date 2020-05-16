Подорвались на собственных минах. Группа боевиков пыталась добраться до наших позиций

На Донбассе выстрелы гремят далеко, огонь не прицельный, объясняют бойцы. Оккупанты как раз заменяют подразделения. И таким образом отвлекают внимание.

Пока у российских наемников на участке продолжается ротация, поэтому новички еще не изучили огневые точки наших военных и целятся вслепую. Снаряды залетают то между опорными пунктами, то в тыл.

Утром у соседней позиции армейцы заметили движение. Командир дал разрешение прочистить зеленку из пулемета.

На Светлодарскую дугу диверсанты зачастили. На днях пробовала подобраться группа из трех боевиков — шли двое разведчиков и сапер.

И враждебная группа попала в собственную ловушку — забрели на минное поле и подорвались. По данным нашей разведки, все трое получили серьезные ранения.

Факты ICTV ранее писали о том, что боевики 9 раз обстреляли позиции ООС.

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