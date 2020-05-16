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Факти / Відео / Україна

Підірвались на власних мінах. Група бойовиків намагалась дістатись наших позицій

На Донбасі постріли гупають далеко, вогонь не прицільний, пояснюють бійці. Окупанти саме замінюють підрозділи. І в такий спосіб відволікають увагу.

Поки у російських найманців на ділянці триває ротація, тож новачки ще не вивчили вогневі точки наших військових і цілять наосліп. Снаряди залітають то між опорними пунктами, то у тил.

Зранку біля сусідньої позиції армійці помітили рух. Командир дав дозвіл прочистити зеленку із кулемета.

На Світлодарську дугу диверсанти зачастили. Днями пробувала підібратися група із трьох бойовиків – йшли двоє розвідників та сапер.

Та ворожа група потрапила у власну пастку – забрели на мінне поле і підірвалися. За даними нашої розвідки, усі троє зазнали серйозних поранень.

Факти ICTV раніше писали про те, що бойовики 9 разів обстріляли позиції ООС.

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