Покорила гору-убийцу: украинка поднялась на вершину Чогори

Украинская альпинистка Ирина Галай стала первой украинкой, которая покорила гору Чогори или как ее еще называют К2 — более опасную, чем Эверест. Она поднялась на высоту более 8,5 тыс. метров.

Восхождение было изнурительное — почти месяц. Сейчас кандидатуру Ирины Галай подали на получение звания Герой Украины. А пока альпинистка поделилась с журналистами своими впечатлениями и показала эксклюзивные кадры из экспедиции.

По статистике, один из четырех альпинистов погибает во время восхождения на эту гору. Именно поэтому К2 считают вершиной-убийцей.

— Эверест был санаторием просто по сравнению с К2.После этого я поняла, где я и что может со мной случиться, что каждый четвертый альпинист погиб, что сколько женщин не вернулось, — рассказал Галай.

С ней отправился альпинист Дмитрий Семененко и фотограф Назарий Кривошеев. Все восхождение на высоту 8 611 метров они сняли, а уже сейчас поделились кадрами впечатляющих пейзажей, колоритного пакистанского быта, и самого заветного — покорения самой опасной вершины.

Свой подвиг Ирина посвятила 30-летию независимости Украины.

— У нас была первая украинская экспедиция на эту вершину за годы независимости. Мы как только прибыли на базовый лагерь, то сразу подняли украинский флаг, чтобы сразу было понятно, кто мы, откуда мы, и сколько нас в команде, — рассказала украинская альпинистка.

Она добавила, что кроме Эвереста есть еще 13 гор свыше 8 тыс. метров, на которых альпинистка хочет поднять украинский флаг.

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