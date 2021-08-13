Підкорила гору-вбивцю: українка піднялася на вершину Чогорі

Українська альпіністка Ірина Галай стала першою українкою, яка підкорила гору Чогорі або як її ще називають К2 – більш небезпечну, ніж Еверест. Вона піднялася на висоту понад 8,5 тис. метрів.

Сходження було виснажливе – майже місяць. Зараз кандидатуру Ірини Галай подали на здобуття звання Герой України. А поки альпіністка поділилася з журналістами своїми враженнями та показала ексклюзивні кадри з експедиції.

За статистикою, один з чотирьох альпіністів гине під час сходження на цю гору. Саме тому К2 вважають вершиною-вбивцею.

– Еверест був просто санаторієм в порівнянні з К2. Після цього я зрозуміла, де я і що може зі мною статися, що кожен четвертий альпініст загинув, скільки жінок не повернулося, – розповів Галай.

З нею вирушив альпініст Дмитро Семененко і фотограф Назарій Кривошеєв. Все сходження на висоту 8 611 метрів вони зняли, а вже зараз поділилися кадрами вражаючих пейзажів, колоритного пакистанського побуту, і найзаповітнішого – підкорення найнебезпечнішої вершини.

Свій подвиг Ірина присвятила 30-річчю незалежності України.

– У нас була перша українська експедиція на цю вершину за роки незалежності. Ми як тільки прибули на базовий табір, то відразу підняли український прапор, щоб відразу було зрозуміло, хто ми, звідки ми, і скільки нас в команді, – розповіла українська альпіністка.

Вона додала, що крім Евересту є ще 13 гір понад 8 тис. метрів, на яких альпіністка хоче підняти український прапор.

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