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Факты / Видео / Украина / Общество

Будут покорять гору вдесятером: украинские альпинисты отправились в Антарктиду

Анастасія Мазур ведуча програми Факти Дмитрий Кудрявцев редактор ленты

Украинские альпинисты отправились с первой экспедицией в Антарктиду.

Они намерены покорить самую высокую в этой местности гору.

В частности, украинцы хотят подняться на массив Уинсона, высота которого составляет пять километров.

Альпинистам придется покорять гору в экстремальных условиях, поскольку на вершине будет очень холодно.

В группу войдут десять альпинистов из разных уголков Украины – Днепра, Харькова, Киева, Львова и Луганской области.

Что примечательно, в команде будут сразу две девушки, обе – уроженки Днепра. Одна из них является женой мэра Марина Филатова. Вторую зовут Ирина Караган.

Украинцы будут покорять гору в Антарктиде в течение двенадцати дней. У них не будет никакой связи, кроме спутниковой.

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