Будут покорять гору вдесятером: украинские альпинисты отправились в Антарктиду
Украинские альпинисты отправились с первой экспедицией в Антарктиду.
Они намерены покорить самую высокую в этой местности гору.
В частности, украинцы хотят подняться на массив Уинсона, высота которого составляет пять километров.
Альпинистам придется покорять гору в экстремальных условиях, поскольку на вершине будет очень холодно.
В группу войдут десять альпинистов из разных уголков Украины – Днепра, Харькова, Киева, Львова и Луганской области.
Что примечательно, в команде будут сразу две девушки, обе – уроженки Днепра. Одна из них является женой мэра Марина Филатова. Вторую зовут Ирина Караган.
Украинцы будут покорять гору в Антарктиде в течение двенадцати дней. У них не будет никакой связи, кроме спутниковой.
2022-01-13
Теги: Альпінізм, Антарктида, Украина