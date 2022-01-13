Підкорюватимуть гору вдесятьох: українські альпіністи вирушили до Антарктиди

Українські альпіністи вирушили з першою експедицією до Антарктиди.

Вони мають намір підкорити найвищу в цій місцевості гору.

Зокрема, українці хочуть піднятися на масив Вінсона, висота якого становить п’ять кілометрів.

Альпіністам доведеться підкорювати гору у екстремальних умовах, оскільки на вершині буде дуже холодно.

До групи увійдуть десять альпіністів із різних куточків України – Дніпра, Харкова, Києва, Львова та Луганської області.

Примітно, що у команді буде одразу дві дівчини, обидві – уродженки Дніпра. Одна з них – дружина мера Марина Філатова. Другу звати Ірина Караган.

Українці підкорятимуть гору в Антарктиді протягом дванадцяти днів. У них не буде жодного зв’язку, крім супутникового.

Читайте У горах Хорватії пес 13 годин зігрівав травмованого альпініста

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.