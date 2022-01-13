Підкорюватимуть гору вдесятьох: українські альпіністи вирушили до Антарктиди
Українські альпіністи вирушили з першою експедицією до Антарктиди.
Вони мають намір підкорити найвищу в цій місцевості гору.
Зокрема, українці хочуть піднятися на масив Вінсона, висота якого становить п’ять кілометрів.
Альпіністам доведеться підкорювати гору у екстремальних умовах, оскільки на вершині буде дуже холодно.
До групи увійдуть десять альпіністів із різних куточків України – Дніпра, Харкова, Києва, Львова та Луганської області.
Примітно, що у команді буде одразу дві дівчини, обидві – уродженки Дніпра. Одна з них – дружина мера Марина Філатова. Другу звати Ірина Караган.
Українці підкорятимуть гору в Антарктиді протягом дванадцяти днів. У них не буде жодного зв’язку, крім супутникового.
2022-01-13
Теги: Альпінізм, Антарктида, Україна