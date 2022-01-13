Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Підкорюватимуть гору вдесятьох: українські альпіністи вирушили до Антарктиди

Анастасія Мазур ведуча програми Факти Дмитро Кудрявцев редактор стрічки

Українські альпіністи вирушили з першою експедицією до Антарктиди.

Вони мають намір підкорити найвищу в цій місцевості гору.

Зокрема, українці хочуть піднятися на масив Вінсона, висота якого становить п’ять кілометрів.

Альпіністам доведеться підкорювати гору у екстремальних умовах, оскільки на вершині буде дуже холодно.

До групи увійдуть десять альпіністів із різних куточків України – Дніпра, Харкова, Києва, Львова та Луганської області.

Примітно, що у команді буде одразу дві дівчини, обидві – уродженки Дніпра. Одна з них – дружина мера Марина Філатова. Другу звати Ірина Караган.

Українці підкорятимуть гору в Антарктиді протягом дванадцяти днів. У них не буде жодного зв’язку, крім супутникового.

Читайте
У горах Хорватії пес 13 годин зігрівав травмованого альпініста

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У нас таке сім років: Данілов прокоментував втручання РФ у ситуацію в Казахстані
У нас таке сім років: Данілов прокоментував втручання РФ у ситуацію в Казахстані
Росія не налякала, а мобілізувала: Данілов про допомогу Україні від Заходу
Росія не налякала, а мобілізувала: Данілов про допомогу Україні від Заходу
Держдеп США надалі застерігає американців від поїздок до України
Держдеп США надалі застерігає американців від поїздок до України
НАТО може посилити присутність на східному фланзі в разі нападу РФ на Україну – Столтенберг
НАТО може посилити присутність на східному фланзі в разі нападу РФ на Україну – Столтенберг
Будь-яке застосування сили проти України дорого коштуватиме РФ – Столтенберг
Будь-яке застосування сили проти України дорого коштуватиме РФ – Столтенберг
Столтенберг про діалог НАТО-РФ: Ми готові, але не підемо на компроміс щодо принципів
Столтенберг про діалог НАТО-РФ: Ми готові, але не підемо на компроміс щодо принципів
США і Євросоюз попередили РФ про високу ціну подальшої агресії проти України
США і Євросоюз попередили РФ про високу ціну подальшої агресії проти України
Росія рухається в протилежний бік – США про ставлення РФ до деескалації
Росія рухається в протилежний бік – США про ставлення РФ до деескалації
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка