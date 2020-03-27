Підпал полів і безпілотники – провокації бойовиків у зоні ООС

На передовій ні дня не минає, щоб противник не відкривав вогонь по позиціях наших військових. Уже звично бойовики порушують тишу забороненим Мінськими угодами озброєнням.

Минулої доби, по оборонцях Павлополя ворожі війська випустили понад півсотні мін 120 та 82 міліметрів. Поблизу позицій українських бійців біля Красногорівки таких подарунків від противника можна помітити багато.

Також противник вдається і до інших провокацій. Щоб розвідати позиції ЗСУ запускають безпілотники, а щоб змусити наших вояків вийти з укриття підпалюють поля.

Тож українські вояки вже чекають, коли з’явиться так звана зеленка. Тоді ворогу через листя дерев та кущів буде значно важче розвідати наші позиції.

Факти ICTV раніше писали про те, що на передовій ворог безупинно атакує позиції ЗСУ.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.