Нардеп фракции Оппозиционный блок Александр Вилкул призвал другие оппозиционные партии согласовать кандидатуры мажоритарщиков на выборах в Верховную Раду.

Народный депутат фракции Оппозиционный блок Александр Вилкул призвал другие оппозиционные партии согласовать кандидатуры мажоритарщиков и не выставлять кандидатов друг против друга.

Как отметил Вилкул сегодня две оппозиционные партии принимают участие в выборах в составе разных команд, причиной чему являются разные позиции по ряду идеологических вопросов.

– Мы не хотим отстаивать политику построения страны ни под команды НАТО, ни под команды из Москвы, мы – за самостоятельную сильную экономически Украину. В этом наше главное идеологическое расхождение. Мы не хотим быть партией одного региона. Оппозиционный блок отстаивает интересы не только Юга и Востока, но всех здравомыслящих людей по всей стране, которые хотят мира и развития для Украины, – заявил Александр Вилкул.

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В то же время, по его словам, в парламенте должны быть лучше представлены профессиональные люди, которые имеют необходимые знания и опыт для законодательной работы.

– Поэтому, считаю, что оппозиционным силам целесообразно не воевать друг с другом, а согласовать кандидатов в народные депутаты, которые будут выдвигаться партиями по мажоритарным округам. Задача этих выборов – не действовать методами “чем хуже, тем лучше”, как это делали представители прошлой власти. А во главу угла ставить эффективность работы и пользу для страны, – добавил народный депутат.

Напомним, Оппозиционная платформа – За життя обнародовала список кандидатов на выборы в Раду.