Підприємці та мери понад 70 міст: хто у списку Опозиційного блоку

Політсили продовжують детально знайомити зі списками своїх партій. Опозиційний блок зібрав у своєму списку підприємців, виробників та понад 70 мерів міст. Політики планують продовжити глибоку децентралізацію і впевнені, що мають план дій для всіх сфер .

Наприклад, за останні 4 роки Ужгород відчутно змінився. Тут оновлюють площі та вулиці, капітально ремонтують житловий фонд. На десятках багатоповерхівок замінили дахи. Ремонтують водопровід, каналізацію та електромережі. Торік запрацював і сучасний Центр надання адмінпослуг. Своїм дітищем мер міста Богдан Андріїв не натішиться.

Задоволені люди і реконструкцією набережної Незалежності, на якій росте найдовша в Європі липова алея. Вручну, щоб не нашкодити деревам, замінили стару бруківку, постелили асфальт, замінили лавки, світильники і урни для сміття.

– Ми представляємо всю Україну, захищаємо наші національні інтереси. У містах буде залишатися більше грошей, ми підтримаємо промисловість, щоб був реальний ріст зарплат і пенсій, самі будемо вирішувати як будуть називатися наші міста і вулиці, на якій мові розмовляти і які пам’ятники ставити, – зазначив Олександр Вілкул.

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А от мер Запоріжжя Володимир Буряк сам до парламенту не йде, але делегує представників промислового регіону. Щоб вони могли захищати інтереси громади. А зрушення є. Старі маршрутки витісняє новий муніципальний транспорт. За гроші міста купили майже сотню нових автобусів. На черзі електротранспорт.

Амбітний проект – побудова нового терміналу місцевого аеропорту. Він обійдеться майже у мільярд гривень. Будівництво вже на фініші. Це не лише збільшить прибутки комунального аеропорту, а й заохочуватиме закордонних інвесторів, вважає мер.

Загалом, у списку опозиційного блоку понад 70 голів міст та керівників великих підприємства. Із найвідоміших тут мери Харкова, Одеси, Маріуполя. Вони об’єдналися. щоб відродити економіку та повернути мир країні, – наголошують опоблоківці.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у нового Опозиційного блоку на чолі з Мураєвим серйозні шанси для проходження в парламент.

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