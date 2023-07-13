Подшивать теперь не придется! Вскоре начнется отшив одежды для женщин-военных

Для женских одностроев волонтеры разработали лекала. За ними будут менять стандарты, по которым одеваются женщины в войсках. До сих пор со склада можно получить только один вид униформы – по мужской выкройке.

В ряды теробороны Алина Пиренко встала в феврале 2022-го. Только через несколько месяцев сама нашла волонтеров и взяла комплект пикселя, шитого с учетом женского телосложения. Еще более трудно одеться женщинам-военным в прифронтовых зонах, где швей не найти.

Менять ситуацию с вещественным обеспечением женщин взялась волонтер, руководитель швейного производства Евгения Великая с конструкторами. Выслушав отзывы, больше года они совершенствовали крой и перешивали изделия. Окончательные лекала должны протестировать специалисты от Минобороны.

В ведомстве уже утвердили и стандарт нижнего белья. Кроме кроя, разрешили искусственное волокно в составе ткани. Таких комплектов женщинам будут выдавать два в год. Стоит он полтысячи гривен.

Кители, штаны и термобелье по новым лекалам для женщин-военных массово начнут отшивать после утверждения технических документов для производителей. Точных дат пока нет.

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