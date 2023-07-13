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Підшивати тепер не доведеться! Незабаром почнеться відшив одягу для жінок-військових

Для жіночих одностроїв волонтери розробили лекала. З ними будуть міняти стандарти, за якими вдягають жінок у війську. Досі зі складу можна отримати лише один вид уніформи – за чоловічою викройкою.

До лав тероборони Аліна Пиренко стала в лютому 2022-го. Лише за кілька місяців сама знайшла волонтерів і взяла комплект пікселя, шитого з урахуванням жіночої тілобудови. Ще більш сутужно вдягтися жінкам-військовим у прифронтових зонах, де швачок не знайти.

Міняти ситуацію з речовим забезпеченням жінок взялася волонтерка, керівниця швейного виробництва Євгенія Велика з конструкторами. Вислухавши відгуки, понад рік вони вдосконалювали крій і перешивали вироби. Остаточні лекала тепер мають протестувати спеціалісти від Міноборони.

У відомстві вже затвердили і стандарт спідньої білизни. Крім крою, дозволили штучне волокно у складі тканини. Таких комплектів жінкам видаватимуть два на рік. Вартує він пів тисячі гривень.

Кітелі, штани і термобілизну за новими лекалами для жінок-військових масово почнуть відшивати після затвердження технічних документів для виробників. Точних дат поки що немає.

ЗСУ, Одяг
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