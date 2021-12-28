Поддержали единогласно: Лукашенко признали коррупционером года в мире

Самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко признали Коррупционером года по версии Всемирного Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Впервые в истории решение было принято единогласно. В жюри вошли шесть журналистов и экспертов в области противодействия коррупции. Выбирали из более чем тысячи кандидатов.

Там отметили, что за последний год Лукашенко разворовывал государственные средства, вызвал миграционный кризис, направил тысячи беженцев к границе с Евросоюзом и распространял дезинформацию о пандемии.

А еще нарушил международные воздушные правила, принудительно посадив самолет с белорусским оппозиционным журналистом Романом Протасевичем.

Главными конкурентами Лукашенко были, в частности президент Турции Реджеп Эрдоган, сирийский диктатор Башар Асад, свергнутый президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани Ахмадзай и бывший канцлер Австрии Себастьян Курц.

В 2020 году лауреатом премии Коррупционер года стал президент Бразилии Жаир Болсонару, в 2019 – премьер-министр Мальты Джозеф Мускат. В 2014 году это звание досталось президенту РФ Владимиру Путину.

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