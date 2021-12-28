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Підтримали одноголосно: Лукашенка визнали корупціонером року у світі

Анастасія Мазур ведуча програми Факти

Самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка визнали Корупціонером року за версією Світового Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP).

Вперше в історії рішення ухвалили одностайно. До журі увійшли шість журналістів та експертів у галузі протидії корупції. Обирали з понад тисячі кандидатів.

Там зазначили, що за останній рік Лукашенко розкрадав державні кошти, спричинив міграційну кризу, спрямував тисячі біженців до кордону з Євросоюзом і поширював дезінформацію про пандемію.

А ще порушив міжнародні повітряні правила, примусово посадивши літак із білоруським опозиційним журналістом Романом Протасевичем.

Головними конкурентами Лукашенка були, зокрема, президент Туреччини Реджеп Ердоган, сирійський диктатор Башар Асад, повалений президент Афганістану Мухаммад Ашраф Гані Ахмадзай та колишній канцлер Австрії Себастьян Курц.

У 2020 році лауреатом премії Корупціонер року став президент Бразилії Жаїр Болсонару, у 2019 – прем’єр-міністр Мальти Джозеф Мускат. У 2014 році це звання дісталося президенту РФ Володимиру Путіну.

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