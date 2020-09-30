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Поддержка дипломатов: Фонд Леонида Кучмы наградил лучших студентов-международников

Молодых дипломатов поддержал президентский Фонд Леонида Кучмы Украина. 30 сентября наградили победителей конкурса на лучшие научные работы, касающиеся международных организаций. Правда награждения должны были провести еще раньше, однако из-за карантина отсрочили событие.

Поддержка международников – новый проект фонда, ведь обычно стипендиатами становятся студенты технических университетов, в частности, которые делают изобретения для украинской армии и ракетно-космической отрасли.

— Впрочем сейчас, когда Украина защищает свою независимость, не только на передовой, но и на дипломатическом фронте, поддержка молодых дипломатов крайне необходима, – отмечают в фонде.

Участие приняли 20 студентов из столицы. В научных работах они исследовали право международных организаций и сотрудничество Украины с ними.

Фонд Леонида Кучмы много лет поддерживает одаренную молодежь, его стипендиатами стали более 600 студентов. Победители, получившие премии, говорят – теперь уверены, их знания нужны стране.

Также через карантин и дистанционное обучение украинские студенты требуют власть снизить цену за образование.

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