Підтримка дипломатів: Фонд Леоніда Кучми нагородив найкращих студентів-міжнародників

Молодих дипломатів підтримав президентський Фонд Леоніда Кучми Україна. 30 вересня нагородили переможців конкурсу на найкращі наукові роботи, що стосуються міжнародних організацій. Щоправда нагородження мали провести ще раніше, проте через карантин відтермінували подію.

Підтримка міжнародників – новий проект фонду, адже зазвичай стипендіатами стають студенти технічних університетів, які зокрема, роблять винаходи для української армії та ракетно-космічної галузі.

– Утім нині, коли Україна захищає свою незалежність, не лише на передовій, але й на дипломатичному фронті, підтримка молодих дипломатів вкрай необхідна, – зазначають у фонді.

Участь взяли 20 студентів зі столиці. У наукових роботах вони досліджували право міжнародних організацій та співпрацю України з ними.

Фонд Леоніда Кучми багато років підтримує обдаровану молодь, його стипендіатами стали понад 600 студентів. Переможці, які здобули премії, кажуть – тепер упевнені, їхні знання потрібні країні.

Також через карантинні обмеження та дистанційне навчання українські студенти вимагають владу знизити ціну за освіту.

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