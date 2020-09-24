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Студенты требуют снизить цену обучения на время карантина. Могут ли вузы это сделать

На этой неделе большинство студентов вернулись на учебу. Вопреки ожиданиям, оно началось в основном дистанционно — только некоторые вузы проводят часть занятий в режиме офлайн. Но на цену это никак не повлияло. Многих студентов это возмутило, они требуют снизить цены. Студенты зарегистрировали на сайте президента петицию — требуют пересмотреть стоимость контрактов и уменьшить ее на время карантина.

На некоторых факультетах пары проходят в смешанной форме: лекции онлайн, практические небольшими группами в аудиториях. Однако для всех стоимость обучения не изменилась. В некоторых случаях даже возросла.

В университете Шевченко петицию видели. Там объясняют — стоимость обучения рассчитывается по формуле, утвержденной правительством. Сюда заложены расходы на коммунальные услуги, оплату труда и другое. Уменьшить стоимость можно только изменив формулу. Однако в университетах отмечают: некоторые расходы сократились, и другие выросли.

Какая форма обучения будет дальше — никто не знает. Если регион попадает в красную зону, пары автоматически переходят в режим дистанционно. Другим разрешено учиться с соблюдением ограничений.

Минобразования подготовило новый проект дистанционного обучения и планирует в ближайшее время согласовать его с правительством.

И. о. министра образования Сергей Шкарлет заявил, что проект положения уже прошел общественное обсуждение и готов к принятию Кабинетом министров.

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