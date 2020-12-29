Поддержка малого бизнеса во время коронакризиса — проект от Visa и Rozetka

Из-за коронавирусногокризиса 2020-й был сложный в целом, а особенно для малого бизнеса. Но приближаются ожидаемые праздники года и каждый ищет подарки для своих близких и коллег. Тенденция поддержки малого бизнеса, к праздникам приобретает особую актуальность.

Например, сейчас к такой поддержке прибегли крупные компании Visa и Rozetka, которые хотят поддержать малый украинский бизнес. И стремятся предложить всем желающим выбирать на Новый 2021-й год подарки от малых украинских производителей, в том числе и в интернете. Ведь именно переход бизнеса в онлайн стал одним из средств выживания во время пандемии.

Коронавирус возможно и навсегда изменит человечество и подход к решению многих проблем. Это в том числе и диджитализация бизнеса и поиск креатива. А еще кризис напомнил всем, что общую беду нужно преодолевать вместе. И помощь бизнеса малому бизнесу, и понимание и участие многих украинцев в этой помощи — важны.

За один из примеров может служить и проект крупных компаний Visa и Rozetka, чтобы украинцы могли и через интернет выбирать новогодние подарки от малых украинских производителей.

Хочешь выжить — рискуй

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