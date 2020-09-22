Хочешь выжить — рискуй. История кондитеров, сохранивших бизнес при пандемии

Украина может ожидать новое усиление карантинных мероприятий. Это новые риски для бизнеса. Многие предприниматели получили опыт работы в экстремальных ситуациях весной. Некоторые не пережил. Но победа на стороне тех, кто пробует новые идеи. Наша история — о таких женщинах кондитерах, которые с началом карантина потеряли 95% своих клиентов.

Чтобы сейчас возиться вокруг свадебного торта, женщины несколько месяцев назад пережили шок начала карантина и возможность потери работы. Они только переехали в новое помещение, как навис коронавирус.

Только начали работать — кафе закрылись, а испуганные люди засели дома.

Впрочем, София нашла в интернете идею американцев, выпекать маленькие карантинные кейки — тортики с призывами к гигиене. Женщины пекли 20-30 тортиков ежедневно и таки выжили. А теперь радуются возможности воплощать новые идеи и планы. У шеф-кондитера Натальи 15 летний опыт.

Здесь девушкам интересно создавать новые варианты сладостей и овладевать классические рецепты.

Девушки разрабатывают сезонные коллекции для клиентов с того, что дает украинская земля — ​​были клубничная, персиковая и малиновая серии, теперь готовят сливовую и грушевую.

С началом карантина в Украине появилось немало новых бизнесов, направленных на доставку товаров клиентам непосредственно домой. Один из таких – доставка свежих фермерских продуктов. Поскольку рынки были закрыты, а многие украинцы именно там в основном и покупали овощи и вкусности, киевлянам предложили альтернативу.

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