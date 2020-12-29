Підтримка малого бізнесу під час коронакризи – проект від Visa та Rozetka

Через коронавірусну кризу 2020-й був складний загалом, а особливо для малого бізнесу. Та наближаються найочікуваніші свята року і кожен шукає подарунки для своїх близьких і колег. Тенденція підтримки малого бізнесу, до свят набуває особливої актуальності.

Наприклад, нині до такої підтримки вдалися великі компанії Visa та Rozetka, які хочуть підтримати малий український бізнес. І прагнуть запропонувати всім охочим обирати на Новий 2021-й рік подарунки від малих українських виробників, зокрема і в інтернеті. Адже саме перехід бізнесу в онлайн став одним із засобів виживання під час пандемії.

Коронавірус можливо й назавжди змінить людство і підхід до розв’язання багатьох проблем. Це зокрема і діджиталізація бізнесу і пошук креативу. А ще криза нагадала всім, що спільне лихо треба долати спільно. І допомога бізнеса малому бізнесу, і розуміння та участь багатьох українців у цій допомозі – важливі.

За один з прикладів може слугувати і проект великих компаній Visa та Rozetka, щоб українці мали змогу і через інтернет обирати новорічні подарунки від малих українських виробників.

Хочеш вижити – ризикуй

Чимало підприємців здобули досвід роботи у екстремальних ситуаціях навесні. Дехто не пережив. Але перемога на боці тих, хто пробує нові ідеї. Наша історія – про таких жінок кондитерів, які з початком карантину втратили 95% своїх клієнтів.

Аби нині поратись навколо весільного торта, жінки кілька місяців тому пережили шок початку карантину і можливість втрати роботи. Вони щойно переїхали в нове приміщення, як навис коронавірус.

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