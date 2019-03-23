PinchukArtCentre объявил победителя премии Future Generation Art Prize

Международное жюри объявило победителя премии Future Generation Art Prize, учрежденной Фондом Виктора Пинчука.

В этом году на конкурсе, который существует уже 10 лет, лучшей была художница из Литвы – Эмилия Шкарнулите. Она выиграла 100 тысяч долларов. Еще двое художников получили специальный приз – в размере 20 тысяч долларов.

Художница в обычной жизни несколько застенчива, но подход к искусству у Эмилии смелый. Она представила видео наработку, посвященную политическим и ядерным угрозам. Чтобы передать свой месседж, она погрузилась в ледяную воду на базе подводных лодок, плавала по морю без гидрокостюма в виде русалки. Ради видео Эмиля научилась надолго нырять, без кислорода. Масштаб этой работы просто загипнотизировал жюри.

Читайте: Как заявить о своем стартапе: польские инвесторы учат украинцев

Другие 20 тысяч долларов достались художникам из Британии и их работе: За право земли не быть истощенной. Ребята тоже рассказывают о жестоком обращении, но с дарами природы. Человечество злоупотребляет плодородными землями.

Ранее Факты ICTV писали про новую выставку в PinchukArtCentre.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.