PinchukArtCentre оголосив переможця премії Future Generation Art Prize

Міжнародне журі оголосило переможця премії Future Generation Art Prize, заснованої Фондом Віктора Пінчука.

Цього року на конкурсі, який існує вже 10 років, найкращою була мисткиня з Литви – Емілія Шкарнуліте. Вона виграла 100 тисяч доларів. Ще двоє художників отримали спеціальний приз – у розмірі 20 тисяч доларів.

Художниця у звичайному житті дещо сором’язлива, але підхід до мистецтва в Емілії сміливий. Литовка представила відео доробок, присвячений політичним та ядерним загрозам. Щоб передати свій меседж, вона занурилася у крижану воду на базі підводних човнів, плавала морем без гідрокостюма у вигляді русалки. Заради відео Еміля навчилася надовго пірнати, без кисню. Масштаб цієї роботи просто загіпнотизував журі.

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Інші 20 тисяч доларів дісталися митцям з Британії та їхній роботі: За право землі не бути виснаженою. Хлопці теж розповідають про жорстоке поводження, але із дарами природи. Людство зловживає родючими землями.

Раніше Факти ICTV писали про нову виставку в PinchukArtCentre.

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