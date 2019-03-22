Как заявить о своем стартапе: польские инвесторы учат украинцев

Фантазируйте, придумывайте новые и смелые проекты. Ваши необычные инновационные бизнес-идеи обязательно профинансируют. Уникальная инициатива Министерства инвестиций и Развития Польши по поддержке украинских стартапов.

А идея Польского дома в Киеве организовать более 15 региональных встреч, выслушать презентации не менее 300 украинских инновационных проектов, и самое главное привести в Украину польских инвесторов, которые и будут финансовой поддержкой украинских идей. Первая встреча прошла в Виннице, там инвесторам и бизнесменам объясняли, каких изобретений ждет мир, и как о своем стартапе заявить.

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Польские инвесторы уверены, что украинские стартапы покорят весь мир, поэтому поляки планируют их активно пропагандировать. Именно для этого начали Польско-украинский мост стартапов. Это уникальная инициатива Министра инвестиций и Развития Ежи Квечиньського и директора Польского Института в Киеве Бартоша Мусяловича, Винница стала первым городом, где встретились потенциальные инвесторы и будущие бизнесмены.

Средний по окупаемости стартап профинансируют на 50 тыс. евро. Но главное требование – эти дела должны работать в Европе.

Инициаторы города стартапов отберут тридцать лучших проектов из всех регионов. Именно они и получат деньги на развитие и смогут завоевать и Европу, и мир.

К слову, технологические стартапы: на что направлены и польза для людей.

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