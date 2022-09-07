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Факты / Видео / Украина

Пешком под пулями и ужасы фильтрационных лагерей: мариупольцы о зарождении ненависти к россиянам

Ирина Тимчишин журналист Факты ICTV Маргарита Верещагина Видеоредактор

Они перенесли голод и холод, выжили под круглосуточными обстрелами, родные умирали у них на глазах. Многие пешком под пулями выходили из города, проходили фильтрационные лагеря.

Они – Мариуполь. Часть горожан вывезли в Россию, и они уже вернулись на родину. В Украине в 11 городах действуют центры Я Мариуполь. Переселенцы организовались сами, друг друга поддерживают, лечат, ищут работу и даже развлекают. И уже готовятся к реконструкции своего города – после освобождения.

Из почти 550 тыс. жителей в городе осталось 150 тыс. Более 20 тыс. умерло в первые дни войны. Их хоронили прямо под окнами многоэтажек, на клумбах и в скверах. Около 43 тыс. оккупанты насильно вывезли в Россию или на оккупированные территории. Более 300 тыс. эвакуировались в Украину. Точных цифр и человеческих потерь никто не знает.

Пока мариупольцы разбросаны по Украине и миру они уже готовят проект реконструкции города. Стальное сердце на берегу Азова готовы восстанавливать своими руками. Только бы скорейшая победа.

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