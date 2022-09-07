Сентябрь, 07 в 12:01

Во временно оккупированном Мариуполе снова было слышно несколько мощных взрывов в разных районах города. Местные жители выдвигают разные версии – от работы ПВО до разминирования.

На фоне взрывов Мариупольский городской совет призывает людей выезжать из города на подконтрольные Украине территории. Местным жителям объясняют, что оставаться в Мариуполе становится все опаснее. Линия фронта двигается.

– Оккупанты это понимают, поэтому уже видим движение военной техники по городу. Призываем мариупольцев выезжать на подконтрольные территории Украины. Пока людей не начали использовать в качестве “живого щита”, — призывали в горсовете.

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Напомним, вечером 5 сентября во временно оккупированном Мариуполе прогремели громкие взрывы. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко намекнул, что это “репетиция мариупольских хлопков”.

Ранее мариупольское сопротивление сообщало, что оккупанты начали массово менять номера на украинские и смывать свастику со своих невоенных автомобилей.

Фото: Мариупольский городской совет