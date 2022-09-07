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Факти / Відео / Україна

Пішки під кулями та жахи фільтраційних таборів: маріупольці про зародження ненависті до росіян

Ірина Тимчишин журналістка Факти ICTV Маргарита Верещагіна Відеоредактор

Вони перенесли голод і холод, вижили під цілодобовими обстрілами, рідні помирали в них на очах. Чимало – пішки під кулями виходили із міста, проходили фільтраційні табори.

Вони – Маріуполь. Частину містян вивезли в Росію, і вони повернулися на батьківщину. В Україні в 11 містах діють центри Я Маріуполь. Переселенці зорганізувалися самі, одне одного підтримують, лікують, шукають роботу і навіть розважають. І вже готуються до реконструкції свого міста – після звільнення.

З майже 550 тис. жителів  в місті залишилися 150 тис.  Понад 20 тис. вмерла у перші дні війни. Їх ховали просто під вікнами багатоповерхівок, на клумбах і в скверах. Майже 43 тис. окупанти силоміць вивезли в Росію або на окуповані території. Понад 300 тис. евакуювалися в Україну. Точних цифр та людських втрат не знає ніхто.

Поки маріупольці розкидані Україною  та світом вони вже готують проект реконструкції міста. Сталеве серце на березі Азову готові відновлювати власноруч. Тільки б якнайшвидше перемога.

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