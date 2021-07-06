Пошел на бокс, но выбрал футбол: отец Артема Довбика рассказал о детстве своего сына

Отец 24-летнего Артема Довбика, который стал героем матча Украина — Швеция на Евро-2020, радуется и гордится своим сыном. В интервью Фактам ICTV Александр Довбик рассказал об эмоциях после матча и футбольной карьере сына.

По его словам, после игры сын сразу позвонил родителям и поделился впечатлениями.

— Он позвонил сразу после игры. Говорит: не понимаю, что происходит. А мы сами не понимаем — мама плачет, папа тоже. Прыгали минут 20, в час ночи. Соседи не спали точно, — рассказал Александр.

Он сказал, что рассчитывал с супругой увидеть сына на поле в матче со шведами, но гола в его исполнении не ожидал.

— Волновались и думали, что должен выйти. Что забить не думали, но должен сыграть, то точно… Я смотрел как они (шведы, — Ред.) играют. С ними можно играть — ничего сверхестественного нет, — отметил отец героя матча.

Александр также сообщил, что сын сначала занимался боксом, но затем выбрал футбол.

— Он сначала пошел на бокс, но у него там не получилось, и пошел на футбол. Он хотел этого, а мы только поддерживали, — резюмировал отец Довбика.

Напомним, Артем Довбик принес победу сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020 в матче со сборной Швеции. Он забил решающий мяч головой, выйдя на замену в дополнительном тайме. В результате Украина победила со счетом 2:1 и впервые в своей истории пробилась в четвертьфинал Чемпионата Европы.

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