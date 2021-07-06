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Факти / Відео / Спорт
Максим Зайченко |

Пішов на бокс, але вибрав футбол: батько Артема Довбика розповів про дитинство свого сина

Батько 24-річного Артема Довбика, який став героєм матчу Україна – Швеція на Євро-2020, радіє і пишається своїм сином. В інтерв’ю Фактам ICTV Олександр Довбік розповів про емоції після матчу та футбольну кар’єру сина. 

За його словами, після гри син відразу подзвонив батькам і поділився враженнями.

– Він подзвонив відразу після гри. Каже: не розумію, що відбувається. А ми самі не розуміємо – мама плаче, тато теж. Скакали хвилин 20, о першій годині ночі. Сусіди не спали точно, – розповів Олександр. 

Він сказав, що розраховував з дружиною побачити сина на полі в матчі зі шведами, але голу в його виконанні не очікував. 

– Хвилювалися і думали, що повинен вийти. Що забити не думали, але повинен зіграти, то точно… Я дивився як вони (шведи, – Ред.) грають. З ними можна грати – нічого надприродного немає, – зазначив батько героя матчу. 

Олександр також повідомив, що син спочатку займався боксом, але потім вибрав футбол. 

– Він спочатку пішов на бокс, але у нього там не вийшло, і пішов на футбол. Він хотів цього, а ми тільки підтримували, – резюмував батько Довбика. 

Нагадаємо, Артем Довбик приніс перемогу збірній України в 1/8 фіналу Євро-2020 в матчі зі збірною Швеції. Він забив вирішальний м’яч головою, вийшовши на заміну в додатковому таймі. У результаті Україна перемогла з рахунком 2: 1 і вперше у своїй історії пробилася до чвертьфіналу Чемпіонату Європи.

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